Священник погасил кредит на пенсию старушки

Погасивший ипотеку за счет пенсионерки священник вернулся к службе

Челябинске погасивший ипотеку за счет 78-летней пенсионерки Анны Шестаковой священник Александр Грузлев вернулся к службе в церкви, передает 74.ru.

По решению суда он должен вернуть ей 600 тысяч рублей

«В этой истории поставлена точка. Бабушка приняла постановление суда как должное, постановление суда вступило в силу. Отец Александр начал ей выплачивать. Дальнейших причин для того, чтобы можно было продолжать его преследование, просто нет», — объяснил изданию представитель местной епархии.

По его словам Московская патриархия держала ситуацию на контроле, пока не получила информацию, что деньги начали направляться на счет пострадавшей пенсионерки.

Лишать провинившегося священника сана или отстранять его от служения церковное руководство не стало, чтобы ему было с чего выплачивать долг перед прихожанкой.

Сама Шестакова утверждает, что деньги до сих пор ей не поступают и обратилась за помощью к приставам.

Ранее в сентябре 2018 года сообщалось, что ветеран труда Анна Шестакова решила завещать накопленные за свою жизнь 600 тысяч рублей священнику из Одигитриевского женского монастыря. Вскоре после этого он попросил отдать эти деньги, чтобы погасить ипотечный кредит.

Женщина подумала, что Грузлев вернет ей эти деньги позднее и согласилась. Однако священник погасил кредит и продал жилье, но ничего пенсионерке не вернул. Затем мужчина перестал выходить с ней на связь и сменил место службы.

Пенсионерке пришлось просить милостыню.

После того как история получила огласку, состоялся суд, который вынес решение в пользу Шестаковой. В местном банке на имя женщины открыт счет, куда поступают пожертвования от узнавших об этой истории россиян.