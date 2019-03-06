Источник: в Москве задержали десять человек после драки со стрельбой

Около 30 человек устроили массовую драку со стрельбой у станции "Рязанский проспект" на юго-востоке Москвы , задержаны 10 человек, сообщил в среду РИА Новости источник в правоохранительных органах "Драка произошла 5 марта около 20.50 рядом со станцией метро "Рязанский проспект". Участвовали около 30-ти человек", — рассказал собеседник агентства. По его словам, для дальнейшего разбирательства полицейские задержали 10 человек. "Один из участников конфликта произвел выстрелы в сторону оппонентов, его поймать пока не удалось, ведется розыск", — добавил источник. При этом собеседник агентства затруднился рассказать, пострадал ли кто-то в результате драки и стрельбы.