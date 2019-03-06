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Источник: в Москве задержали десять человек после драки со стрельбой 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Около 30 человек устроили массовую драку со стрельбой у станции "Рязанский проспект" на юго-востоке Москвы, задержаны 10 человек, сообщил в среду РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Драка произошла 5 марта около 20.50 рядом со станцией метро "Рязанский проспект". Участвовали около 30-ти человек", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, для дальнейшего разбирательства полицейские задержали 10 человек.
"Один из участников конфликта произвел выстрелы в сторону оппонентов, его поймать пока не удалось, ведется розыск", — добавил источник.
При этом собеседник агентства затруднился рассказать, пострадал ли кто-то в результате драки и стрельбы.
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Происшествия , Криминал , МВД , РИА Новости , Москва
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