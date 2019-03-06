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Суд обязал мать убитой модели выплатить преступнику 300 тысяч рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Свердловской области суд обязал мать погибшей модели Юли Прокопьевой выплатить убийце 300 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Фотограф Лошагин требует деньги за Audi TT
Преступление совершил муж жертвы — фотограф Дмитрий Лошагин. Он убил, а затем сжег Прокопьеву, после чего спрятал ее тело в лесу. Отбывая наказание в тюрьме, он подал иск о разделе совместно нажитого имущества.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга 24 июня 2015 года приговорил Лошагина к десяти годам колонии строгого режима. Защита обжаловала приговор, и Свердловский областной суд уменьшил срок заключения на два месяца.
"Он получил и тут же эти деньги перечислил своей матери. У нас имеются документы. По этим документам мать его перечислила деньги на какие-то фотоуслуги. То есть уже не на семейные нужды", — сказала погибшей Светлана Рябова.
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