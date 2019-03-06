В Свердловской области суд обязал мать погибшей модели Юли Прокопьевой выплатить убийце 300 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Преступление совершил муж жертвы — фотограф Дмитрий Лошагин. Он убил, а затем сжег Прокопьеву, после чего спрятал ее тело в лесу. Отбывая наказание в тюрьме, он подал иск о разделе совместно нажитого имущества.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга 24 июня 2015 года приговорил Лошагина к десяти годам колонии строгого режима. Защита обжаловала приговор, и Свердловский областной суд уменьшил срок заключения на два месяца.
"Он получил и тут же эти деньги перечислил своей матери. У нас имеются документы. По этим документам мать его перечислила деньги на какие-то фотоуслуги. То есть уже не на семейные нужды", — сказала погибшей Светлана Рябова.