Мосгорсуд оставил Шестуна в СИЗО

Мосгорсуд в среду подтвердил законность продления ареста экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"Мосгорсуд оставил в силе постановление Басманного суда от 11 февраля о продлении срока содержания под стражей Александру Шестуну", — сказала собеседница агентства. Таким образом, Шестун останется в СИЗО до 13 мая.

Экс-чиновник участвовал в процессе по видеоконференцсвязи, пока судья не попросила конвой СИЗО отвести Шестуна в больничное помещение из-за плохого самочувствия. После этого был объявлен перерыв для предоставления медицинской справки. Заседание продолжилось без участия Шестуна.

В Мосгорсуде в среду ранее состоялось еще одно заседание по делу Шестуна, где он жаловался на адвокатов, однако рассмотрение жалобы было отложено на 13 марта в связи с его плохим самочувствием. Накануне Шестуну стало плохо в Басманном суде во время рассмотрения его жалобы на действия следствия. Скорая помощь не стала госпитализировать Шестуна, при этом он написал заявление, после чего жалоба рассматривалась без его участия. Вечером в тот же день его госпитализировали в больницу СИЗО "Матросской тишины". Он держит голодовку, идет 27 день.

По версии следствия, в 2010–2011 годах Шестун, пользуясь служебным положением, провел силами районной администрации неофициальную проверку финансово-хозяйственной деятельности автономной некоммерческой организации по развитию физкультуры и спорта, чтобы узнать суммы поступления и расходования денежных средств.

Получив информацию, Шестун предложил за вознаграждение покровительствовать по службе руководителю этой организации, полагает следствие. В период с 2012 по 2018 годы последняя через посредника передавала Шестуну взятки общей суммой около 9,4 миллиона рублей, а также приобрела для базы отдыха Шестуна спортивное оборудование стоимостью более 519 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма взятки за указанный период составила более 9,9 миллиона рублей.

Шестун возглавлял Серпуховский район 15 лет — с 2003 по 2018 годы, и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз дешевле рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.

По словам представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, общая сумма установленного имущества составляет более 425 миллионов рублей. Кроме того, были выявлены автоспецтехника и земельные участки. Причем недвижимость, принадлежащая Шестуну, зарегистрирована на физических и юридических лиц, ранее не привлеченных в качестве соответчиков. Процесс об изъятии имущества в доход Российской Федерации должен начаться 11 марта в Красногорском городском суде.

Сам Шестун вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Бывший глава района записывал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме".