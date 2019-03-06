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Четырнадцать детей отравились в детском саду в Дагестане 

ТАСС + ещё 12 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Воспитанники детского сада в селе Советское Магарамкентского района Дагестана отравились, 14 детей попали в больницу. Об этом в среду сообщается на сайте республиканского минздрава.
"Случаи пищевой токсикоинфекции зарегистрированы среди воспитанников одного из детских садиков в селе Советское, Магарамкентского района, 14 детей с признаками отравления каретами скорой помощи доставлены в центральную районную больницу, где им оказывается соответствующая медицинская помощь", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, госпитализированным детям от 2 до 4 лет.
"Министерство здравоохранения Дагестана планирует направить в Магарамкенсткий район специалистов Республиканского центра инфекционных болезней для оказания местным врачам консультативно-диагностической помощи в лечении детей", — добавили в пресс-службе.
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Происшествия , Образование , Общество , Минздрав РФ , Республика Дагестан
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