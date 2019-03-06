Четырнадцать детей отравились в детском саду в Дагестане

Воспитанники детского сада в селе Советское Магарамкентского района Дагестана отравились, 14 детей попали в больницу. Об этом в среду сообщается на сайте республиканского минздрава "Случаи пищевой токсикоинфекции зарегистрированы среди воспитанников одного из детских садиков в селе Советское, Магарамкентского района, 14 детей с признаками отравления каретами скорой помощи доставлены в центральную районную больницу, где им оказывается соответствующая медицинская помощь", — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, госпитализированным детям от 2 до 4 лет. "Министерство здравоохранения Дагестана планирует направить в Магарамкенсткий район специалистов Республиканского центра инфекционных болезней для оказания местным врачам консультативно-диагностической помощи в лечении детей", — добавили в пресс-службе.