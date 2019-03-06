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В Сети появилось видео нападения на брата и мать Юрия Дудя 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: кадр видео youtube
Нападение на брата и мать Юрия Дудя появилось в Сети; инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
На записи с камер видеонаблюдения видно, как несколько человек выходят их внедорожника и атакуют людей с ребенком. Видео опубликовано в Facebook Baza.
Дудь отреагировал на скандал с побоями и похищением родни
Ранее сообщалось, что мать и брата журналиста Юрия Дудя избили на западе Москвы. У них пытались похитить ребенка, которого вели в школу.
При этом инцидент произошел еще осенью прошлого года. Судя по опубликованному видео, ребенка пытались похитить 16 октября.
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