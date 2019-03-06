Хаски откусила руку четырехлетнему ребенку в США

Четырехлетний мальчик лишился руки после нападения собаки породы хаски в штате Юта. Об этом сообщил портал Buzzfeed.

По информации СМИ, мальчик подлез под соседский забор, чтобы поиграть с собаками. Одно из животных набросилось на него и откусило конечность.

Сотрудник службы спасения Джейсон Кук , госпитализировавший пострадавшего, рассказал, что руку, по всей видимости, пришить будет невозможно. По его словам, «она, вероятно, была съедена собакой».

Обе собаки были изъяты у владельца и отправлены на десятидневный карантин. В настоящее время ветеринары проверяют животных на наличие вируса бешенства, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Состояние четырехлетнего мальчика сейчас стабилизировалось. Обильное кровотечение удалось остановить еще до приезда скорой помощи.