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Женщина умерла в бурятской колонии после долгого свидания с заключенным 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Следственные органы проводят проверку после смерти женщины на территории исправительной колонии № 2 УФСИН России по Республике Бурятия. Об этом сообщается в среду на сайте республиканского следственного управления СК.
"5 марта 2019 года утром в комнате для длительных свиданий исправительной колонии обнаружено тело 31-летней женщины, которая приехала туда на свидание с заключенным. По данному факту проводится доследственная проверка", — сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, один из заключенных, отбывающих наказание в исправительной колонии, решил воспользоваться своим правом на длительное свидание со своей сожительницей, его заявление было удовлетворено.
"4 марта к нему в колонию приехала сожительница, свидание должно было длиться трое суток. Мужчину и женщину перевели в специальное здание и разместили в отдельной комнате. Они легли спать только под утро, после чего у женщины начались судороги. Заключенный позвал дежурного, который немедленно послал за врачом, но до его прихода женщина скончалась", — отмечается в сообщении.
По данным следственных органов, на теле покойной повреждений не обнаружено.
"Не исключено, что она страдала заболеванием, и ее состояние усугубилось из-за переживаний, связанных со свиданием. В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия", — отметили в следственном управлении.
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Происшествия , Криминал , ФСИН , Республика Бурятия
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