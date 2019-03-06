Женщина умерла в бурятской колонии после долгого свидания с заключенным

Следственные органы проводят проверку после смерти женщины на территории исправительной колонии № 2 УФСИН России по Республике Бурятия . Об этом сообщается в среду на сайте республиканского следственного управления СК.

"5 марта 2019 года утром в комнате для длительных свиданий исправительной колонии обнаружено тело 31-летней женщины, которая приехала туда на свидание с заключенным. По данному факту проводится доследственная проверка", — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, один из заключенных, отбывающих наказание в исправительной колонии, решил воспользоваться своим правом на длительное свидание со своей сожительницей, его заявление было удовлетворено.

"4 марта к нему в колонию приехала сожительница, свидание должно было длиться трое суток. Мужчину и женщину перевели в специальное здание и разместили в отдельной комнате. Они легли спать только под утро, после чего у женщины начались судороги. Заключенный позвал дежурного, который немедленно послал за врачом, но до его прихода женщина скончалась", — отмечается в сообщении.

По данным следственных органов, на теле покойной повреждений не обнаружено.