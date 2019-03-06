Неизвестный открыл стрельбу из окна джипа в Москве

Неизвестный устроил стрельбу на Волжском бульваре в Москве , для его розыска введен план "Перехват". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"В полицию позвонили очевидцы инцидента и сообщили, что неизвестный несколько раз выстрелил из пока не установленного оружия, когда ехал на автомобиле Range Rover по Волжскому бульвару. Это произошло в районе дома 114а. Полиция ведет розыск правонарушителя. Объявлен план "Перехват", — сказали в полиции.

В пресс-службе уточнили, что в результате случившегося никто не пострадал.