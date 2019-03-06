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Украинский журналист Скачко назвал причину обысков СБУ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский журналист Владимир Скачко заявил, что его подозревают в призыве к нарушению территориальной целостности Украины.
Во вторник утром в квартиру журналиста пришли сотрудники СБ Украины для проведения обыска. Скачко известен своими оппозиционными к нынешней украинской власти публикациями.
"Меня зовут Скачко Владимир Сергеевич. Я украинский журналист, которому 5 марта 2019 года было вручено подозрение о совершении уголовного преступления предусмотренного статьей 110 Уголовного кодекса "Призыв к нарушению территориальной целостности и насильственному изменению границ", — заявил Скачко в видео, опубликованном в среду на странице в Facebook журналиста Руслана Коцабы.
По его словам, такой вывод СБ Украины сделали на основании статей, написанных им для РИА Новости в 2014 году.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. К ним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за свои публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.
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Происшествия , Украина , СБУ , РИА Новости
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