Украинский журналист Скачко назвал причину обысков СБУ

Украинский журналист Владимир Скачко заявил, что его подозревают в призыве к нарушению территориальной целостности Украины

Во вторник утром в квартиру журналиста пришли сотрудники СБ Украины для проведения обыска. Скачко известен своими оппозиционными к нынешней украинской власти публикациями.

"Меня зовут Скачко Владимир Сергеевич. Я украинский журналист, которому 5 марта 2019 года было вручено подозрение о совершении уголовного преступления предусмотренного статьей 110 Уголовного кодекса "Призыв к нарушению территориальной целостности и насильственному изменению границ", — заявил Скачко в видео, опубликованном в среду на странице в Facebook журналиста Руслана Коцабы.

По его словам, такой вывод СБ Украины сделали на основании статей, написанных им для РИА Новости в 2014 году.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. К ним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за свои публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.