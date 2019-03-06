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В Москве девушка пыталась продать новорожденную дочь за миллион рублей 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москвичка подозревается в продаже своей новорожденной дочери за один миллион рублей через социальную сеть, сообщается в среду на сайте СК.
Возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней девушки, которая подозревается в совершении преступления по статье УК РФ "продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".
"Женщина из корыстных побуждений разместила в соцсети объявление о поиске приемных родителей для своей новорожденной дочери. Также она указала требование о передаче ей денежных средств, в размере один миллион рублей", — говорится в сообщении.
Дополняется, что пятого марта в своей квартире в Москве после получения денег она передала ребенка покупательнице и написала расписку. СК сообщает, что девушка полностью признала свою вину. Жизни ребенка сейчас ничего не угрожает.
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