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В Ленинградской области изъяли шесть тонн поддельного алкоголя 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота шесть тонн алкоголя и две тысячи пачек сигарет с поддельными акцизами в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и области.
"При расследовании уголовного дела о подделке акцизных марок сотрудники полиции в Тихвине и его окрестностях изъяли крупную партию контрафакта. Из незаконного оборота изъято 6 тысяч 200 литров алкогольной продукции (водка, виски, коньяк) и около 2,5 тысячи пачек сигарет различных наименований. Изъятое передано на склад временного хранения, часть продукции направлена на экспертизу", — сказано в сообщении.
Ранее полицейские выявили на территории гаражного кооператива в Тихвине факт продажи около 40 бутылок с акцизными марками, вызвавшими сомнение в подлинности. Экспертиза показала, что акцизы поддельные. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327.1 УК РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование).
Сотрудники ОМВД России по Тихвинскому району при поддержке ОМОН Росгвардии по 34 адресам в городе Тихвине и его пригороде в гаражах и складских помещениях обнаружили алкогольную и табачную продукцию с признаками подделки акцизных марок.
По версии полиции, контрафактная продукция реализовывалась через сеть сбытчиков населению из рук в руки.
В настоящее время установлены шесть местных жителей, которые могут иметь причастность к данным противоправным деяниям. Один из них предприниматель, остальные нигде не работают.
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Происшествия , Криминал , МВД , Ленинградская область , Тихвин
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