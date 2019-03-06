Сожитель убивал годовалого ребенка на глазах у матери

Эту историю иначе как шокирующей назвать нельзя — в Амурской области умер годовалый мальчик, которого три дня в присутствии матери избивал ее сожитель. Ребенка он с размаху, будто тряпичную куклу, бил о ванную, наносил удары по голове. "Он капризничал, не давал нам спать" — так объяснил свое поведение 18-летний подозреваемый. Мать мальчика все это время находилась в квартире, но вызвала скорую, только когда сын перестал дышать. Две с половиной недели врачи боролись за жизнь малыша, но спасти так и не смогли.

"Он капризничал"

На кадрах оперативной съемки — 18-летний обвиняемый в убийстве годовалого Леши (имена всех несовершеннолетних изменены) Владимир Г. От камеры молодой человек не отворачивается, на вопросы отвечает четко, без запинок.

— В связи с чем вы нанесли ребенку телесные повреждения? — спрашивает дознаватель.

— Он капризничал, выкобенивался, мы его спать не могли уложить.

— Вы осознавали, что можете причинить мальчику тяжкий вред здоровью, нанося удары по голове?

— Осознавал.

Столь же уверенно Владимир вел себя 15 февраля, когда вышел встречать врачей скорой помощи. Их в квартиру на окраине Белогорска вызвала Ирина — 17-летняя мать мальчика. В интервью газете "Сегодня на Амуре" приехавший на вызов врач Андрей Данников рассказал, что молодой человек был вежлив и спокоен, даже пытался помочь ему донести сумку с медикаментами. В комнате в это время лежал годовалый малыш без сознания. Кожа ребенка от многочисленных гематом была синего цвета.

Когда мальчика поднимали с кровати, доктор обратил внимание, что одна рука у него была неестественно выгнута, будто выбита из сустава. Мать на вопрос о природе травм ответила, что сын упал во время прогулки. Впрочем, в скорой девушка придумала иную версию: якобы это она избила Лешу — не слушался. Но следствие довольно быстро выяснило, что истязал ребенка именно Владимир.

В городской больнице у Леши диагностировали черепно-мозговую травму, переломы ребер, многочисленные гематомы. Спустя десять дней его перевели в Амурскую областную детскую клиническую больницу. Здесь малыша выхаживали лучшие реаниматологи. Но 5 марта он умер, не приходя в сознание.

"Запугал, отобрал телефон"

Ирине, маме мальчика, всего 17 лет. Несмотря на юный возраст, Леша уже второй ее ребенок. "Первого — девочку — она родила в четырнадцать. Почти сразу ребенка забрали органы опеки и поместили в дом малютки, — рассказал РИА Новости глава Белогорска Станислав Мелюков . — Мать самой Ирины была лишена родительских прав. Как только это случилось, мы срочно стали искать опекунов для девушки. Но как раз в этот непростой период выяснилось, что она находится в положении повторно. Понятно, что беременную школьницу в детский дом мы определить не можем. В итоге ее согласилась взять под опеку очень хорошая женщина, которая уже воспитывает шестерых приемных детей. Мы бы очень не хотели, чтобы после этой истории ее лишили статуса, а ребят отправили в интернаты. Ведь опекуна мы буквально упросили приютить Ирину".

Двенадцатого февраля девушка попросила у опекуна 30 тысяч, чтобы купить телефон. Затем отпросилась на несколько дней к молодому человеку, с которым познакомилась еще летом по интернету. Приемной матери соврала — мол, все это время будет гостить у родителей Владимира. Та не запретила.

"Как потом выяснилось, на эти деньги девушка вместе с сожителем сняли квартиру, где и произошла трагедия, — разъясняет Станислав Мелюков. — Не могу раскрывать всех обстоятельств, слишком уж они тяжелые. Но этот изверг действительно избивал малыша в течение трех дней в присутствии матери".

Почему Ирина не вызвала скорую раньше, мэр Белогорска даже предположить не может. Но в интервью газете "Сегодня на Амуре" девушка заявила, что Владимир ее запугал и отобрал телефон. Зачем тогда она пыталась взять вину на себя по пути в больницу, остается только догадываться.

"Счастье ты мое"

Ирина, подчеркивает глава Белогорска, не производит впечатления девушки без принципов: "Довольно обаятельная. Чего нельзя сказать о Владимире. По моей информации, он несколько раз был судим за грабеж и вымогательство".

Впрочем, в соцсетях обвиняемый строил из себя персонажа сугубо положительного. На нескольких фотографиях он позирует с маленьким Лешей. "Счастье ты мое", — подписан снимок. Под другим кадром еще более слащавый комментарий: "Ути боже мой". И много сердечек и смайликов.

В анкете Владимир указал, что главное для него в жизни — семья и дети. В людях он якобы больше всего ценит доброту и честность. Выбивается из общего фона лишь статус на страничке обвиняемого: "Я ни на секунду не жалею, что поступил плохо с некоторыми людьми. Была бы возможность, я бы вернулся назад и поступил с ними еще хуже" (орфография сохранена).

Друзья Владимира в один голос твердят: агрессивным он никогда не был. "Мы с ним жили в одном дворе, часто в футбол ходили играть. Вокруг нас вились ребята помладше, но Вова никогда их не задирал. За брата младшего часто заступался, если того кто обижал", — поделился с РИА Новости сосед обвиняемого по имени Виктор.

Известно, что вырос Владимир в полной семье, конфликтов в доме не было. "По крайней мере, я не видел, чтобы он выходил с синяками или жаловался, что его бьют родители", — заметил Виктор.

Что касается Ирины, то она сразу после случившегося удалилась из всех соцсетей. Правда, в "Одноклассниках" можно найти сохраненную копию ее профиля. Если не знать предыстории, может показаться, что она образцовая мать: на всех фото девушка запечатлена с маленьким сыном.

"Пусть на похоронах не появляются"

СУ СКР по Амурской области отметили, что уголовное дело против 18-летнего подозреваемого возбудили по ст. 111 ч. 2 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего", но в связи со смертью ребенка в ближайшее время переквалифицируют на более тяжкую — "Убийство". "Кроме того, проводится проверка органов опеки на предмет соблюдения ими должностных полномочий", — разъяснили в пресс-службе ведомства.

Обвинение предъявили и матери погибшего ребенка: полиция расследует уголовное дело по ст. 156 "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". "Сейчас мы направили ходатайство прокурору, в котором просим изъять это дело из ОВД и передать нам. Так мы сможем более объективно подойти к расследованию", — объяснил РИА Новости старший помощник руководителя СУ СКР по Амурской области Алексей Лубинский.

День похорон мальчика пока не определен. Но в администрации Белогорска решили, что прощание будет полностью оплачено из бюджета города. "Уже в среду мы организуем место, куда люди смогут приносить игрушки, цветы. За малыша молились многие жители города. Очень больно, что ребенок не выжил", — отметил глава города в разговоре с агентством.

Надо сказать, что некоторые жители винят в трагедии не только "отчима" ребенка, но и органы опеки, а также женщину, принявшую Ирину на воспитание. В инстаграме под постом мэра даже звучат опасения за порядок во время церемонии прощания: "На похоронах Леши соберется почти весь город, а мамаша и опекун тоже будут присутствовать? И что, вы их будете охранять? Ведь их люди разорвут на кусочки. Пусть лучше не появляются, им Леша не был нужен при жизни, а после смерти — тем более…"