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СМИ: в Афганистане произошел взрыв 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: EPA
Три человека погибли в среду в результате нападения вооруженных лиц на объект строительной компании неподалеку от аэропорта города Джелалабад (провинция Нангархар). Об этом сообщило в Twitter агентство Pajhwok.
По его данным, все погибшие являются рабочими компании, которую атаковали злоумышленники. Отмечается, что силы безопасности смогли ликвидировать трех нападавших.
Ранее агентство "Синьхуа" сообщило о том, что вооруженные люди заняли здание рядом с аэропортом Джелалабад, после чего произошел мощный взрыв. Агентство Reuters в свою очередь сообщало, что взрыв совершил смертник.
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Происшествия , Африка , Катастрофы , Синьхуа , Reuters , Афганистан , Джелалабад
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