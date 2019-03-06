Три человека погибли в среду в результате нападения вооруженных лиц на объект строительной компании неподалеку от аэропорта города Джелалабад (провинция Нангархар). Об этом сообщило в Twitter агентство Pajhwok.
По его данным, все погибшие являются рабочими компании, которую атаковали злоумышленники. Отмечается, что силы безопасности смогли ликвидировать трех нападавших.
Ранее агентство "Синьхуа" сообщило о том, что вооруженные люди заняли здание рядом с аэропортом Джелалабад, после чего произошел мощный взрыв. Агентство Reuters в свою очередь сообщало, что взрыв совершил смертник.