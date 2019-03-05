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В московской квартире нашли тело женщины 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В квартире на Ленинградском шоссе в Москве обнаружено разложившееся тело неизвестной женщины. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам источника, труп женщины нашли по запаху. Соседи стали жаловаться на неприятный запах из квартиры по адресу: Ленинградское шоссе, д. 88.
«После того, как сотрудники МЧС вскрыли входную дверь, в квартире было обнаружено разложившееся тело неизвестной женщины 70-75 лет, смерть которой наступила около месяца назад», — сказал собеседник агентства.
Следователи выясняют личность умершей и обстоятельства ее смерти.
Происшествия , Криминал , МЧС , Москва
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