В московской квартире нашли тело женщины

В квартире на Ленинградском шоссе в Москве обнаружено разложившееся тело неизвестной женщины. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, труп женщины нашли по запаху. Соседи стали жаловаться на неприятный запах из квартиры по адресу: Ленинградское шоссе, д. 88.

«После того, как сотрудники МЧС вскрыли входную дверь, в квартире было обнаружено разложившееся тело неизвестной женщины 70-75 лет, смерть которой наступила около месяца назад», — сказал собеседник агентства.

Следователи выясняют личность умершей и обстоятельства ее смерти.