Россиянка пожаловалась на издевательства над ее сыном-школьником

Жительница Омской области обратилась в полицию после издевательств над ее сыном.

Как сообщает местное издание Om1.ru , женщина рассказала, что ее семилетний сын, учащийся первого класса, подвергся унижениям со стороны четвероклассников.

По ее словам, двое учеников 4 класса по очереди водили своими половыми органами по губам первоклассника, а затем помочились на него.

Инцидент произошел несколько недель назад, однако мальчик был напуган и унижен, поэтому долго не решался рассказать о произошедшем.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося. Напомним, что в России уголовная ответственность наступает с 14 лет, а учащимся 4 класса — 10-11 лет.

Максимальное наказание, которое может им грозить — постановка на учет в полицию.