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Россиянка пожаловалась на издевательства над ее сыном-школьником 

Рамблер 1 час назад
Жительница Омской области обратилась в полицию после издевательств над ее сыном.
Как сообщает местное издание Om1.ru, женщина рассказала, что ее семилетний сын, учащийся первого класса, подвергся унижениям со стороны четвероклассников.
По ее словам, двое учеников 4 класса по очереди водили своими половыми органами по губам первоклассника, а затем помочились на него.
Инцидент произошел несколько недель назад, однако мальчик был напуган и унижен, поэтому долго не решался рассказать о произошедшем.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося. Напомним, что в России уголовная ответственность наступает с 14 лет, а учащимся 4 класса — 10-11 лет.
Максимальное наказание, которое может им грозить — постановка на учет в полицию.
Происшествия , Видео , Криминал , МВД , Om1.ru
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