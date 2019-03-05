В Лондоне обнаружили взрывные устройства вблизи аэропортов и вокзала

Полиция Лондона расследует обнаружение взрывных устройств рядом с двумя аэропортами и на вокзале города.

Об этом сообщает Sky News.

Как отметили в отделе по борьбе с терроризмом, три пакета с «небольшими самодельными взрывными устройствами» были обнаружены около транспортных узлов по всему Лондону.

Полиция нашла подозрительные предметы около станции Лондон-Ватерлоо, аэропорта Лондон-Сити и вблизи офисного здания у аэропорта Хитроу.

Ранее на севере Германии задержали троих беженцев из Ирака, которые подозреваются в подготовке террористического акта.