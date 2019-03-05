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В Лондоне обнаружили взрывные устройства вблизи аэропортов и вокзала 

RT на русском + ещё 20 2 часа назад
Фото: Reuters
Полиция Лондона расследует обнаружение взрывных устройств рядом с двумя аэропортами и на вокзале города.
Об этом сообщает Sky News.
Как отметили в отделе по борьбе с терроризмом, три пакета с «небольшими самодельными взрывными устройствами» были обнаружены около транспортных узлов по всему Лондону.
Полиция нашла подозрительные предметы около станции Лондон-Ватерлоо, аэропорта Лондон-Сити и вблизи офисного здания у аэропорта Хитроу.
Ранее на севере Германии задержали троих беженцев из Ирака, которые подозреваются в подготовке террористического акта.
RT на русском: последние новости
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