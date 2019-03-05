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Новороссийск остался без света 

Lenta.ru + ещё 4 27 минут назад
Фото: ТАСС
Авария на подстанции в Новороссийске (Краснодарский край) оставила город без света, сообщает городская «Наша Газета».
По свидетельствам очевидцев, причиной произошедшего мог стать взрыв на электроподстанции. Отмечается, что электричество было отключено почти по всему городу в 16:30, на дорогах скопились огромные пробки из-за неработающих светофоров, остановлена работа крупных предприятий.
Все объекты социальной сферы были оперативно переведены на резервные источники питания, сообщил глава городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Игорь Васильев.
Замглавы Новороссийска Александр Яменсков уточнил, что на подстанции произошло возгорание. В результате без света остались четыре муниципалитета — Приморский, Южный, Центральный район и село Мысхако — а также частично район Восточный.
«В социальных сетях появилась информация о якобы теракте. Это ложная информация», — подчеркнул чиновник.
Как сообщили РИА Новости в Минэнерго России, авария произошла на подстанции «Кирилловская», отключение электричества произошло из-за срабатывания автоматической системы защиты. Без света на данный момент находятся около 124,6 тысячи человек и промышленные предприятия. Ведутся восстановительные работы.
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Происшествия , Игорь Васильев , Краснодарский Край , Новороссийск
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