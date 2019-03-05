Лифт с людьми упал на Рублевке

В частной клинике на Рублевском шоссе сорвался лифт, внутри которого находились люди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Инцидент произошел по адресу: Рублевское шоссе, д. 48/1, в частной офтальмологической клинике. Лифт, внутри которого находились шесть человек, рухнул вниз», — сказал источник.

По информации РЕН ТВ, в лифте находились семь человек, в том числе один ребенок. Они ехали с 1 на 4 этаж. На уровне второго этажа оборвался трос, и лифт упал вниз. Людей удалось эвакуировать.

По предварительным данным, одна женщина получила травмы.