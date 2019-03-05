Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Угроза взрыва на «Даниловской мануфактуре» не подтвердилась 

Москва24 1 час назад
Фото: google.com/maps
Специалисты обследовали бизнес-центр "Даниловская мануфактура" и не обнаружили опасные предметы. Угроза взрыва не подтвердилась. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб Москвы.
Ранее стало известно о "минировании" "Даниловской мануфактуры". Информация о заложенном взрывном устройстве поступила в электронном письме. Это второй случай минирования бизнес-центра за последние две недели.
Вторая масштабная волна "минирований" началась в России в феврале текущего года. Специалисты проверяли железнодорожные вокзалы, учебные заведения, торговые и бизнес-центры, а также другие объекты инфраструктуры города. Все вызовы оказались ложными.
Предыдущая волна "минирований" прошла в стране осенью 2017 года. Ущерб от действий преступников оценили в 150 миллионов рублей. Впоследствии было возбуждено порядка 170 уголовных дел. "Террористов" найти не удалось.
Москва24: последние новости
Школьник из Петербурга попал в больницу с ожогами из-за зажигалки Школьница умерла в психбольнице в Калининграде Суд продлил арест обвиняемому в хулиганстве аспиранту МГУ Мифтахову
Происшествия , Криминал , РИА Новости , Москва
Читайте также
Видео
Лукашенко возмутили российские СМИ
СНГ В мире
Власти придумали решение по сорванному поручению Путина
Политика
Умер Люк Перри
Шоу-бизнес
СБУ установила слежку за Зеленским
В мире Украина
Скандал с насилием в МВД Башкирии получил продолжение
Происшествия Криминал
Фонд дикой природы заподозрили в насилии
Общество Криминал
Неубранный с крыши снег оставил мэра без машины
Происшествия
«Бурановские бабушки» пригласили темнокожего рэпера
Шоу-бизнес
Москва на капремонте
Новости Москвы Статьи
Слон раздавил ударившего его надсмотрщика
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение