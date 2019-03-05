Слон раздавил ударившего его надсмотрщика

Индии слон насмерть раздавил своего надсмотрщика. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

На ролике, снятом в округе Коттаям, штат Керала на юге страны, 40-летний Арун Паниккар (Arun Panikkar) моет слона из шланга. Мужчина тыкает животное заостренной палкой, чтобы слон лег и подставил спину под струю. Однако удар оказывается столь сильным, что надсмотрщик поскальзывается и падает прямо под слона. В это время животное садится на него.

На помощь Паникакару сразу же бросается его коллега. Он несколько раз ударяет слона палкой, чтобы животное поднялось, а затем оттаскивает надсмотрщика в сторону. Однако мужчине уже нельзя было помочь, позднее судмедэксперты постановили, что он скончался сразу же после того, как оказался под слоном.

Полиция возбудила расследование инцидента.