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Слон раздавил ударившего его надсмотрщика 

Lenta.ru 2 часа назад
В Индии слон насмерть раздавил своего надсмотрщика. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.
На ролике, снятом в округе Коттаям, штат Керала на юге страны, 40-летний Арун Паниккар (Arun Panikkar) моет слона из шланга. Мужчина тыкает животное заостренной палкой, чтобы слон лег и подставил спину под струю. Однако удар оказывается столь сильным, что надсмотрщик поскальзывается и падает прямо под слона. В это время животное садится на него.
На помощь Паникакару сразу же бросается его коллега. Он несколько раз ударяет слона палкой, чтобы животное поднялось, а затем оттаскивает надсмотрщика в сторону. Однако мужчине уже нельзя было помочь, позднее судмедэксперты постановили, что он скончался сразу же после того, как оказался под слоном.
Полиция возбудила расследование инцидента.
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