Скандал с насилием в МВД Башкирии получил продолжение

Избивший подчиненную сотрудник МВД Башкирии уволен

«В МВД республики принято решение об увольнении сотрудника отдела МВД по Белорецкому району», — сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе ведомства.

«В результате служебной проверки по сообщению сотрудницы следственного отдела ОМВД по Белорецкому району о причинении ей телесных повреждений начальником следственного подразделения, было принято решение о его увольнении за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», — сообщили в пресс-службе.

«Материалы по данному факту переданы в региональное подразделение. Следственного комитета », — добавили в ведомстве.

Ранее ситуацию с избиением сотрудницы МВД пообещал взять под личный контроль председатель общественного совета при МВД, адвокат Анатолий Кучерена

Напомним, ранее следственные органы Башкирии начали проверку по сообщению об избиении 23-летней следовательницы высокопоставленным сотрудником полиции.

В конце октября 2018 года в республиканском центре Башкирии — Уфе — 23-летняя дознавательница заявила в полицию, что над ней надругались в здании миграционного отдела полиции по Уфимскому району Башкирии ее сослуживцы. Трое фигурантов арестованы, ведется следствие.