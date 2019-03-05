Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Избивший подчиненную сотрудник МВД Башкирии уволен 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
«В МВД республики принято решение об увольнении сотрудника отдела МВД по Белорецкому району», — сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе ведомства.
«В результате служебной проверки по сообщению сотрудницы следственного отдела ОМВД по Белорецкому району о причинении ей телесных повреждений начальником следственного подразделения, было принято решение о его увольнении за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», — сообщили в пресс-службе.
«Материалы по данному факту переданы в региональное подразделение. Следственного комитета», — добавили в ведомстве.
Ранее ситуацию с избиением сотрудницы МВД пообещал взять под личный контроль председатель общественного совета при МВД, адвокат Анатолий Кучерена.
Новый скандал c насилием разгорелся в Башкирии
Также ситуацию прокомментировал журналист Владимир Соловьев.
Напомним, ранее следственные органы Башкирии начали проверку по сообщению об избиении 23-летней следовательницы высокопоставленным сотрудником полиции.
В конце октября 2018 года в республиканском центре Башкирии — Уфе — 23-летняя дознавательница заявила в полицию, что над ней надругались в здании миграционного отдела полиции по Уфимскому району Башкирии ее сослуживцы. Трое фигурантов арестованы, ведется следствие.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
На машину мэра Якутска упал неубранный с крыши снег Конфликт врачей и кировских следователей завершился сенсацией СК проверит заявление сотрудницы полиции о служебном насилии в Башкирии
Комментарии10
Происшествия , Видео , Криминал , Владимир Соловьев , Анатолий Кучерена , СКР , МВД , Деловая газета "Взгляд" , Башкортостан
Читайте также
Видео
Умер Люк Перри
Шоу-бизнес
СБУ установила слежку за Зеленским
В мире Украина
Скандал с насилием в МВД Башкирии получил продолжение
Происшествия Криминал
Неубранный с крыши снег оставил мэра без машины
Происшествия
«Бурановские бабушки» пригласили темнокожего рэпера
Шоу-бизнес
Слон раздавил ударившего его надсмотрщика
Происшествия Азия
Гуайдо вернулся в Венесуэлу
В мире
На Google Earth нашли «подводную лодку Гитлера»
Наука и техника
Пакистан нашел и отогнал индийскую подлодку
Армия Азия
В РЖД отреагировали на корпоратив со стриптизом
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение