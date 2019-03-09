Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На адреналине отправила в нокаут: продавщица из Владимира раскрыла подробности драки 

ТК «Звезда» + ещё 4 1 час назад
Владимирская продавщица вспоминает, как нокаутировала посетителя. По ее словам, девушка «испугалась, но действовала интуитивно».
Бывшая продавщица магазина «24 градуса», два года назад отправившая в нокаут буйного посетителя торгового зала, устроившего драку, вспомнила события того дня.
Карина Еремеева рассказала «Звезде», что инцидент произошел во Владимире приблизительно в час ночи. Когда она увидела, что один из посетителей проявляет агрессию, девушка не растерялась и ударила дебошира.
По собственному признанию Еремеевой, действовала она в тот момент чисто интуитивно, не задумываясь о том, что мужчина мог оказаться значительно сильнее ее, да и разница в весе также могла бы сыграть свое.
«После падения он уже встать не смог. У него был перелом лодыжки», — вспоминает девушка.
Вскоре на место инцидента приехала скорая помощь и полиция. Однако дебошир не подпускал врачей и общался лишь с бывшей сотрудницей магазина. В итоге Карине пришлось под присмотром врачей оказывать мужчине первую помощь.
Так, конфликт удалось урегулировать.
«Принесли извинения друг другу и расстались на хорошей ноте», — отметила она.
Еремеева признается, никаких особых навыков у нее нет.
«Я занималась давно. Ходила в зал, занималась боксом», — пояснила девушка.
Тем не менее, она не является профессиональной спортсменкой. Да и в момент происшествия, она не понимала, что происходит: действовала на адреналине, не придерживаясь никакой тактики.
ТК «Звезда»: последние новости
Подросток умер в стоматологии во время осмотра в Москве Задержан экс-замглавы Росгеологии Горринга Фотограф чудом выжил после попадания в пасть кита
Комментарии10
Происшествия , Видео , Владимир
Читайте также
Видео
Отправила в нокаут: продавщица рассказала о драке
Происшествия
Тимошенко унизила Зеленского
Украина В мире
Украинская журналистка поехала в Крым и вынесла вердикт
Общество В мире
Подаренный Porsche поставил чиновницу в тупик
Общество
Тимошенко выдвинула условия встречи с Путиным
В мире Украина
МИД Австрии вызывает посла Украины
В мире Украина
В РФ отреагировали на новую инициативу США по Крыму
Политика
Оборонявшие фем-кафе девушки нанесли удар по патриархату
Общество
На Украине разгорелся новый предвыборный скандал
Украина В мире
Климкина поставили на место после резкой реплики
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение