В Германии россиянина обвинили в подготовке теракта

В Берлине российского гражданина обвинили в подготовке тяжкого преступления против государства, сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на заявление генпрокуратуры Германии

По данным следствия, 31-лений Магомед-Али С. хранил у себя в квартире значительное количество взрывчатого вещества пероксид ацетона, с помощью которого планировал устроить теракт.

Как сообщал «Ридус», полиция задержала Магомеда-Али С. в августе прошлого года.

По данным немецкого издания, Магомед-Али С. в 2016 году посещал встречи исламистов в мечети Fussilet в берлинском районе Моабит.

В том же году, по версии прокуратуры, Магомед-Али С. готовил теракт вместе с арестованным во Франции исламистом Клеманом Б. Осенью 2016-го в квартире подозреваемого был обыск и, как предполагает следствие, задержанный тогда отказался от своих намерений.