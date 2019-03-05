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В Германии россиянина обвинили в подготовке теракта 

Ридус + ещё 7 5 часов назад
Фото: pixabay.com
В Берлине российского гражданина обвинили в подготовке тяжкого преступления против государства, сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на заявление генпрокуратуры Германии.
По данным следствия, 31-лений Магомед-Али С. хранил у себя в квартире значительное количество взрывчатого вещества пероксид ацетона, с помощью которого планировал устроить теракт.
Как сообщал «Ридус», полиция задержала Магомеда-Али С. в августе прошлого года.
По данным немецкого издания, Магомед-Али С. в 2016 году посещал встречи исламистов в мечети Fussilet в берлинском районе Моабит.
В том же году, по версии прокуратуры, Магомед-Али С. готовил теракт вместе с арестованным во Франции исламистом Клеманом Б. Осенью 2016-го в квартире подозреваемого был обыск и, как предполагает следствие, задержанный тогда отказался от своих намерений.
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Происшествия , Ближний Восток , В мире , Европа , Германия
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