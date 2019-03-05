Маленький сын политолога Рогова погиб в Москве

Сын политолога Кирилла Рогова погиб в результате несчастного случая на юго-западе Москвы — ребенок выпал с балкона.

Трагедия произошла днем на Большой Черемушкинской улице. Мальчик спал на балконе в коляске. При этом няня зафиксировала его ремнями безопасности, передает « Московский комсомолец ».

В это же время старший брат ребенка занимался с преподавателем музыкой; няня прикрыла дверь балкона, чтобы не мешать спать младенцу, и на некоторое время оставила коляску без присмотра.

Однако малыш сумел освободиться от ремней и выпал с высоты пятого этажа.

Упавшего ребенка обнаружил на земле школьник, возвращавшийся домой. Он занес мальчика в ближайшее административное здание, но спасти его не удалось.

О случившемся семье сообщили сотрудники полиции. Отмечается, что у няни случился психологический срыв.

В данный момент правоохранители проверяют инцидент на наличие в нем состава преступления по статье УК «Причинение смерти по неосторожности».