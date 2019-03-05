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Маленький сын политолога Рогова погиб в Москве 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 5 марта 2019
Фото: РИА Новости
Сын политолога Кирилла Рогова погиб в результате несчастного случая на юго-западе Москвы — ребенок выпал с балкона.
Трагедия произошла днем на Большой Черемушкинской улице. Мальчик спал на балконе в коляске. При этом няня зафиксировала его ремнями безопасности, передает «Московский комсомолец».
В это же время старший брат ребенка занимался с преподавателем музыкой; няня прикрыла дверь балкона, чтобы не мешать спать младенцу, и на некоторое время оставила коляску без присмотра.
Однако малыш сумел освободиться от ремней и выпал с высоты пятого этажа.
Упавшего ребенка обнаружил на земле школьник, возвращавшийся домой. Он занес мальчика в ближайшее административное здание, но спасти его не удалось.
О случившемся семье сообщили сотрудники полиции. Отмечается, что у няни случился психологический срыв.
В данный момент правоохранители проверяют инцидент на наличие в нем состава преступления по статье УК «Причинение смерти по неосторожности».
Ранее в феврале сотрудник авиакомпании «Победа» выронил пятимесячную девочку из люльки, когда поднимался по трапу; ребенка госпитализировали с серьезными травмами.
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Происшествия , Криминал , Общество , Кирилл Рогов , Авиакомпания "Победа" , Московский комсомолец , Москва
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