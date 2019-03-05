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В Якутске упавший с крыши снег придавил машину мэра 

ТАСС + ещё 7 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Служебный автомобиль, закрепленный за мэром Якутска Сарданой Авксентьевой, придавило упавшим с крыши снегом, пробито заднее стекло. Мэра в момент ЧП в машине не было, она находится в отпуске, сообщил ТАСС ее пресс-секретарь Алексей Толстяков.
"Мэр не пострадала, она находится сейчас в отпуске. Машина использовалась как служебная", — сказал он.
Как пояснили в управление делами мэрии, на служебную автомашину упал пласт снега во дворе одного из домов Якутска, пострадавших нет. "Автомашине причинен ущерб, стоимость которого устанавливается, в данное время автомашина находится на ремонте. Автомобиль был застрахован", — сообщили в мэрии.
И.о. мэра Владимир Федоров сообщил журналистам, что снега в эту зиму выпало больше нормы. "Нужно уделять внимание не только уборке и вывозу снега с тротуаров, дворов и дорог, но и с крыш домов. Безопасность людей, сохранность их имущества — прямая обязанность управляющих компаний, обслуживающих жилой фонд", — сказал он.
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Комментарии34
Происшествия , Владимир Федоров , ИТАР-ТАСС , Якутск
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