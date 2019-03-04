Блогер по просьбе МВД удалил компрометирующее видео с пышных похорон авторитета

Уточняется, что полиция приняла меры к досудебному разрешению конфликта, в результате чего автор добровольно удалил информацию, затрагивающую интересы краевого управления МВД. В ведомстве также указали, что правоохранительные органы не будут отстаивать свои интересы в судебном порядке.

9 января в сети появилось видео с похорон криминального авторитета Юрия Зарубина, известного как Заруба. На кадрах была запечатлена траурная процессия из нескольких десятков человек, идущих за гробом по перекрытой автомобильной дороге. Сообщалось, что там присутствовал начальник отдела полиции по Амурскому району и глава местной прокуратуры.

После этого стало известно, что перепостивший ролик блогер Виктор Торопцев был задержан сотрудниками ГИБДД за недействительное водительское удостоверение, 14 января его арестовали на 10 суток. При этом он не получал информацию о лишении прав. Он также сообщил о поступающих ему угрозах в связи с публикацией поста.