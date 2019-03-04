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В Орске убит заместитель директора городских электросетей 

ТАСС + ещё 15 2 часа назад
Фото: ТАСС
Заместитель директора Орского производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу компаний "Россети") "Оренбургэнерго" Дмитрий Шевелев убит в Оренбургской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), в настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению", — сказал собеседник агентства.
По данным пресс-службы, убийство произошло около 06:45 мск.
В пресс-службе филиала "Оренбургэнерго" подтвердили ТАСС, что убитым является заместитель директора Орского производственного отделения филиала Дмитрий Шевелев. В местных СМИ опубликовано видео предполагаемого убийства, совершенного в подъезде дома, которое запечатлели камеры видеонаблюдения.
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Происшествия , Криминал , Дмитрий Шевелев , Россети , МРСК Волги , ИТАР-ТАСС , Оренбургская Область , Орск
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