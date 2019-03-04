Маленьких девочек нашли в пустыне Калифорнии по оберткам от мюсли

Две девочки чудом выжили в калифорнийской пустыне. Одной из них было восемь, а второй всего пять лет. Об этом сообщил портал Buzzfeed.

Лея и Кэролайн Каррико вышли из дома 1 марта около 18:00. Обеспокоенные родители начали поиск девочек. Малышек нашли живыми примерно через 44 часа. Они удалились от дома почти на 2,5 километра.

«Мы все стали свидетелями чуда. Это суровая местность, экстремальные условия», — сообщил шериф округа Гумбольдт Уильям Хонсал.

Медики установили, что у девочек сильное обезвоживание. Кроме того, малышки продрогли до костей.

«Они были обучены некоторым техникам выживания на открытой местности. Мы считаем, что это сыграло свою роль», — пояснил шериф.

Девочек искали в течение почти двух суток более 250 человек. Напасть на след пропавших малышек помогли обертки от батончиков мюсли.

«Обертки показали нам направление, в котором они шли. Также мы ориентировались по отпечаткам обуви», — рассказала пресс-секретарь окружного шерифа Саманта Каргес.

Лея и Кэролайн прятались в кустарнике. Позднее они объяснили, что рассматривали оленьи следы, а потом заблудились. И тогда, они решили не искать путь домой, а остаться на месте. Чтобы выжить, они собирали росу с листьев черники.