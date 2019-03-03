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Симферопольская полиция отпустила «архиепископа» Климента 

Вести.Ru + ещё 1 9 часов назад
Фото: ww.vesti.ru
Задержанного в Симферополе архиепископа "новой церкви" Климента отпустили без составления протокола, написал в Facebook его адвокат Николай Полозов.
Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент (Кущ) был задержан днем на автовокзале за мелкое хулиганство (якобы нецензурную брань). Его отвезли в Киевский районный отдел полиции.
Официального комментария полиции пока нет, сообщает ТАСС.
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook, что теперь Климент беспрепятственно доедет до ростовского СИЗО, чтобы посетить украинского политзаключенного Павла Гриба.
Гражданин Украины Павел Гриб 1998 года рождения обвиняется в содействии терроризму. По версии следствия, Гриб убеждал сочинскую школьницу взорвать самодельное взрывное устройство на выпускном вечере в 2017 году. ‬ 4 марта 2019 года дело будет слушаться военным судом в Ростове-на-Дону.
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Происшествия , ФСИН , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС , Симферополь
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