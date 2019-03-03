Задержанного в Симферополе архиепископа новой церкви Украины отпустили

Руководителя информационного отдела новой церковной структуры — Православной церкви Украины — архиепископа Климента, задержанного ранее в воскресенье в Симферополе, отпустили. Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов.

"Архиепископа Климента отпустили без составления протокола", — написал он в Facebook.

Ранее адвокат сообщил, что архиепископа Климента задержали за мелкое хулиганство — "за якобы нецензурную брань". Его отвезли в Киевский районный отдел полиции. По данным уполномоченного Верховной рады по правам человека на Украине Людмилы Денисовой, архиепископ Климент был задержан на автовокзале Симферополя.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием полиции.