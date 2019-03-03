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Сотрудница полиции в Башкирии заявила о служебном насилии 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.
Уточняется, что инцидент произошёл в Белорецком районе республики.
«Поступило сообщение, что сотрудница следственного отдела районного управления МВД написала заявление о том, что её вышестоящий коллега нанёс ей травмы», — рассказал источник агентства РИА Новости.
Проводится служебная проверка.
Местные СМИ пишут, что травмы, полученные женщиной, характерны для насильственных действий сексуального характера.
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23-летняя девушка якобы попала в больницу с ушибами головы, голени, позвоночника, плечевых суставов и травмой живота.
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