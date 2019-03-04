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Четверо неизвестных с ножом украли кроссовки у молодого человека на северо‑западе Москвы 

РИАМО + ещё 2 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
На северо-западе столицы четверо неизвестных злоумышленников напали на молодого человека 2001 года рождения, угрожая ему ножом похитили кроссовки за 27 тысяч рублей, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Сообщение о разбое поступило от самого пострадавшего. Инцидент произошел по адресу: улица Авиационная, дом 42.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 3 марта в 21:17 у дома по указанному адресу четверо неизвестных, угрожая предметом, похожим на нож пострадавшему, открыто похитили у него кроссовки, скрылись на автомобиле», — сказал собеседник агентства.
По его словам, материальный ущерб составил 27 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».
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Происшествия , Криминал , МВД , РИАМО , Москва
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