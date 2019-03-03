Женщина с клюшкой атаковала скорую помощь

Автомобиль скорой помощи в Казани подвергся нападению женщины, вооруженной хоккейной клюшкой.

Инцидент произошел на улице Гаврилова. По сведениям РЕН ТВ, женщину разозлило то, что «скорая» мешала ей проехать.

В коротком видеоролике , опубликованном телеканалом, видно, как нападавшая укладывает клюшку в багажник внедорожника. Кроме того, слышен голос мужчины за кадром, который советует ей готовиться ехать в отделение полиции.

Ранее News.ru писал о ДТП с участием машины скорой помощи в Екатеринбурге. В результате столкновения с иномаркой пострадали три человека, находившиеся в спецавтомобиле.