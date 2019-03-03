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Женщина с клюшкой атаковала скорую помощь 

News.ru + ещё 3 7 часов назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Автомобиль скорой помощи в Казани подвергся нападению женщины, вооруженной хоккейной клюшкой.
Инцидент произошел на улице Гаврилова. По сведениям РЕН ТВ, женщину разозлило то, что «скорая» мешала ей проехать.
В коротком видеоролике, опубликованном телеканалом, видно, как нападавшая укладывает клюшку в багажник внедорожника. Кроме того, слышен голос мужчины за кадром, который советует ей готовиться ехать в отделение полиции.
Ранее News.ru писал о ДТП с участием машины скорой помощи в Екатеринбурге. В результате столкновения с иномаркой пострадали три человека, находившиеся в спецавтомобиле.
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