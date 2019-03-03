Отец жестоко убившего свою семью в Москве сделал заявление

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Отец подозреваемого в убийстве своей семьи в Москве сделал заявление 

Рамблер 1 час назад
Писатель Александр Никитин, отец москвича, подозреваемого в убийстве жены и сына, не исключил, что конфликт могла спровоцировать женщина, сообщает телеканал Москва 24.
«Иуда — это тот, кто предает. Значит, что-то она сделала. Это как озвереть надо мужчине, и как он должен быть оскорблен, чтобы он так себя повел. Если он останется жив, может быть, узнаем», –сказал Никитин.
Он также считает, что его сын не имеет права на жизнь после этой трагедии. По мнению отца, его сын «в моральном плане уже умер», раз решился на самоубийство.
«Иуда — Маша»: подробности убийства в Москве
Накануне на северо-востоке столицы 34-летний Савва Никитин зарезал свою жену и сына, а затем попытался покончить с собой.
Все это произошло в квартире в Ясном проезде, где приехавшие медики обнаружили тела 29-летней женщины и 6-летнего ребенка. Комната, где они были найдены, была залита кровью, а на полу и подоконнике кровью было написано: «Иуда — Маша» и «Я тебя породил, я тебя и убью».
Ранее сообщалось, что отцом Саввы является писатель Александр Никитин, живущий в Ялте. У Никитина четверо детей. Савва вырос и получил гуманитарное образование в Ялте.
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Происшествия , Видео , Александр Никитин , Москва
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