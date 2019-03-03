Памятник красноармейцам снесли ночью во Львове

Стела Монумента Славы была демонтирована в ночь на 3 марта во Львове . Рабочим удалось снести памятник только с третьей попытки.

Процесс демонтажа монумента был начат ещё в декабре 2018 года. Тогда отмечалось, что он будет осуществляться в несколько этапов из-за сложности конструкции. Снос памятника предположительно обойдется городской казне в 300 тыс. гривен, сообщает ТАСС

Львовские власти решили избавиться от монумента несмотря на то, что под действие закона «о декоммунизации» он не подпадает. В мэрии утверждают, что памятник находится в аварийном состоянии. По словам представителя администрации Андрея Москаленко сообщил, части монумента могут быть отправлены в городской «музей террора».

Монумент Славы неоднократно подвергался нападкам украинских радикалов, которые обливали его краской, рисовали свастику и разбивали гранитные плиты.