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Памятник красноармейцам снесли ночью во Львове 

News.ru 53 минуты назад
Фото: РИА Новости / Стрингер
Стела Монумента Славы была демонтирована в ночь на 3 марта во Львове. Рабочим удалось снести памятник только с третьей попытки.
Процесс демонтажа монумента был начат ещё в декабре 2018 года. Тогда отмечалось, что он будет осуществляться в несколько этапов из-за сложности конструкции. Снос памятника предположительно обойдется городской казне в 300 тыс. гривен, сообщает ТАСС.
Львовские власти решили избавиться от монумента несмотря на то, что под действие закона «о декоммунизации» он не подпадает. В мэрии утверждают, что памятник находится в аварийном состоянии. По словам представителя администрации Андрея Москаленко сообщил, части монумента могут быть отправлены в городской «музей террора».
Монумент Славы неоднократно подвергался нападкам украинских радикалов, которые обливали его краской, рисовали свастику и разбивали гранитные плиты.
Ранее News.ru писал о том, что в Польше демонтировано около ста памятникам советским воинам, погибшим при освобождении страны от немецко-фашистских захватчиков. Посол РФ в Польше Сергей Андреев отметил, что российская сторона не согласится на предложение Варшавы о переносе монументов, поскольку их присутствие имеет смысл там, где происходили события и совершались подвиги.
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Происшествия , В мире , Украина , Сергей Андреев , ИТАР-ТАСС , Львов
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