В ресторане в шведском Гетеборге подрались около ста человек

Массовая драка с участием около ста человек произошла ранним утром в воскресенье в одном из ресторанов в центре шведского Гётеборга , сообщает местная полиция.

Полиция получила сигнал тревоги около 03.28 по местному времени (05.28 мск). В драке легкие травмы получили охранники ресторана. Пять человек, предположительно, инициировавших драку, задержаны.

По данным издания Expressen, на место происшествия прибыли 12 полицейских машин. Причины произошедшего пока не сообщаются.

Это вторая массовая драка в Швеции за последнее время. Ранее сообщалось, о драке в пригороде Нючёпинга, в которой участвовали 90 человек.