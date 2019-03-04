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«Плывем, господа!»: фонтан из кипятка затопил улицы Екатеринбурга 

ТК «Звезда» + ещё 2 40 минут назад
Пользователи возмутились очередным прорывом на улице Победы.
Трубу с горячей водой прорвало на улице Победы в Екатеринбурге, в результате чего дорогу затянуло паром, а проезжающие машины попали под напор кипятка. Инцидент произошел третьего марта.
На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как житель города пытается проехать через паровую завесу и попадает под мощную струю кипятка. Видимость в районе ЧП очень низкая.
Пользователи возмутились очередным прорывом на улице Победы.
«Победу постоянно топит. Не могут один раз нормально починить. На скотч что ли эти трубы перематывают», — пишет Екатерина Корнилова.
Другие иронично отнеслись к ситуации.
«Бесплатная мойка, радуйтесь», — прокомментировал видео Mars Ra.
Позже выяснилось, что на улице Шевченко тоже прорвало трубу. Из-за этого в Екатеринбурге 58 домов ограничили в подаче горячей воды, сообщается в местном паблике соцсети «Вконтакте».
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