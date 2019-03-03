Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: выживший при покушении на Захарченко экс-министр ДНР задержан в Ростове 

Газета.Ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Правоохранители задержали бывшего министра финансов ДНР Александра Тимофеева в Ростове-на-Дону по подозрению в рейдерском захвате агропромышленного предприятия. Об этом сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на источник.
По данным источника, в настоящее время Тимофеев доставлен в Москву для проведения следственных действий. На портале рассказали, что директор ООО "Колос Д" Вадим Савенко обвинил Тимофеева в том, что последний в ноябре 2017 года захватил его предприятие. По словам Савенко, в результате этих действий Тимофеев завладел 850 млн руб.
В DonDay.ru напомнили, что Тимофеев находился в кафе "Сепар" в момент покушения на экс-главу ДНР Александра Захарченко и получил ранения. После того как самопровозглашенную республику возглавил Денис Пушилин Тимофеев был освобожден от всех должностей и приехал в Россию.
Газета.Ru: последние новости
Боец UFC Хабилов проиграл решением судей и прервал победную серию Позировавшую на "троне" изо льда американку унесло в море Человек остался жив после падения на рельсы в метро в Москве
Происшествия , Криминал , Денис Пушилин , Вадим Савенко , Александр Тимофеев , Александр Захарченко
Читайте также
Видео
Нокаут российской продавщицы восхитил бойца UFC
Происшествия Бокс
В Крыму Зеленского заподозрили в популизме
Политика
«Месть за СИЗО»: Волочкова ударила бывшего водителя
Шоу-бизнес Статьи
Еще один шок: Порошенко отшлепал девушку по лицу
Украина В мире
Пожалел 300 тысяч? Петросян выставил счет Степаненко
Шоу-бизнес Статьи
Медведев разозлил Лукашенко
Политика В мире
Доренко «покаялся» перед обиженным Михалковым
Общество
Верка Сердючка не захотела выступать за Украину
Шоу-бизнес
«Колька напился»: странные танцы Баскова попали на видео
Шоу-бизнес
Готовую замену «Союзу» показали изнутри
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение