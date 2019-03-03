Соратника убитого главы ДНР Захарченко задержали в России

Бывшего министра финансов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Тимофеева задержали в Ростове-на-Дону сотрудники спецслужб. Его доставили в Москву , сообщает DonDay.

Как отмечает издание, 47-летний Тимофеев по прозвищу «Ташкент» последние несколько месяцев жил в донской столице.

Причина задержания пока не называется. По данным «АиФ», его подозревают в хищениях.