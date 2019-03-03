Опасное сближение самолетов сняли на видео

Пассажир ирландской авиакомпании увидел пугающее зрелище на высоте 10 км: в опасной близости рядом пролетел другой самолет. Мужчина успел снять видео и выложил его в интернет,

Уильям Черри летел рейсом авиакомпании Aer Lingus из Дублина Лиссабон , когда заметил в иллюминаторе другой самолет и оставляемый им воздушный след. На кадрах отчетливо виден другой лайнер, хотя неясно, на сколько он близко.

«Это произошло на моем рейсе из Дублина в Лиссабон вчера. И такие вещи совсем не помогают справиться с моей авиафобией», — написал пассажир в твиттере.

Уильям заявил изданию Dublin Live , что был рад живым добраться до пункта назначения, и что другие пассажиры на борту не заметили опасное соседство.

В британской авиационной службе заявили, что существуют строгие правила, устанавливающие дистанцию между пролетающими рядом лайнерами — не менее 5 км по горизонтали и 305 м по вертикали.