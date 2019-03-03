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Опасное сближение самолетов сняли на видео 

Рамблер + ещё 2 56 минут назад
Пассажир ирландской авиакомпании увидел пугающее зрелище на высоте 10 км: в опасной близости рядом пролетел другой самолет. Мужчина успел снять видео и выложил его в интернет,
Уильям Черри летел рейсом авиакомпании Aer Lingus из Дублина в Лиссабон, когда заметил в иллюминаторе другой самолет и оставляемый им воздушный след. На кадрах отчетливо виден другой лайнер, хотя неясно, на сколько он близко.
«Это произошло на моем рейсе из Дублина в Лиссабон вчера. И такие вещи совсем не помогают справиться с моей авиафобией», — написал пассажир в твиттере.
Уильям заявил изданию Dublin Live, что был рад живым добраться до пункта назначения, и что другие пассажиры на борту не заметили опасное соседство.
В британской авиационной службе заявили, что существуют строгие правила, устанавливающие дистанцию между пролетающими рядом лайнерами — не менее 5 км по горизонтали и 305 м по вертикали.
Происшествия , Видео , Дублин , Лиссабон
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