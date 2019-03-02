В Москве сотрудник супермаркета избил детей ремнем

"В "Пятерочке" на 15-й Парковой улице, 27 сотрудник магазина избил несовершеннолетних ремнем", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что полицейские уже выяснили, кто это был, мужчину обязали явиться в полицию.

"Все проверочные материалы находятся в территориальном подразделении полиции", — добавил источник.

С его слов, детей осмотрели медики, "специалисты проводят исследования, чтобы квалифицировать тяжесть повреждений".

В столичном главке МВД без указания имен и названий РИА Новости рассказали, что сотрудники полиции проводят проверку по заявлению родителей несовершеннолетних "в связи с противоправными действиями сотрудников одного из магазинов в районе Восточное Измайлово в отношении детей".