Сотрудник супермаркета на востоке Москвы избил детей ремнем, родители несовершеннолетних обратились в полицию, сообщил в субботу РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В "Пятерочке" на 15-й Парковой улице, 27 сотрудник магазина избил несовершеннолетних ремнем", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что полицейские уже выяснили, кто это был, мужчину обязали явиться в полицию.
"Все проверочные материалы находятся в территориальном подразделении полиции", — добавил источник.
С его слов, детей осмотрели медики, "специалисты проводят исследования, чтобы квалифицировать тяжесть повреждений".
В столичном главке МВД без указания имен и названий РИА Новости рассказали, что сотрудники полиции проводят проверку по заявлению родителей несовершеннолетних "в связи с противоправными действиями сотрудников одного из магазинов в районе Восточное Измайлово в отношении детей".
"Все участники инцидента установлены, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", — рассказал собеседник агентства.