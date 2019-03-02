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В Москве сотрудник супермаркета избил детей ремнем 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Сотрудник супермаркета на востоке Москвы избил детей ремнем, родители несовершеннолетних обратились в полицию, сообщил в субботу РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В "Пятерочке" на 15-й Парковой улице, 27 сотрудник магазина избил несовершеннолетних ремнем", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что полицейские уже выяснили, кто это был, мужчину обязали явиться в полицию.
"Все проверочные материалы находятся в территориальном подразделении полиции", — добавил источник.
С его слов, детей осмотрели медики, "специалисты проводят исследования, чтобы квалифицировать тяжесть повреждений".
В столичном главке МВД без указания имен и названий РИА Новости рассказали, что сотрудники полиции проводят проверку по заявлению родителей несовершеннолетних "в связи с противоправными действиями сотрудников одного из магазинов в районе Восточное Измайлово в отношении детей".
"Все участники инцидента установлены, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", — рассказал собеседник агентства.
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Комментарии29
Происшествия , МВД , РИА Новости , Москва
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