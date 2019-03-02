Молния ударила в крыло самолёта над Сочи

Молния ударила в крыло самолёта, который заходил на посадку в аэропорту Сочи . Во время осмотра лайнера на земле специалисты обнаружили повреждение законцовки крыла.

Инцидент произошёл в ночь на 27 февраля, однако известно о нём стало только сейчас. Самолёт следовал из Москвы.

Ранее News.ru писал, что легкомоторный самолёт врезался в многоэтажное жилое здание в американском городе Форт-Лодердейл, штат Флорида. В результате ЧП пилот воздушного судна погиб.