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Молния ударила в крыло самолёта над Сочи 

News.ru + ещё 1 43 минуты назад
Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press
Молния ударила в крыло самолёта, который заходил на посадку в аэропорту Сочи. Во время осмотра лайнера на земле специалисты обнаружили повреждение законцовки крыла.
Инцидент произошёл в ночь на 27 февраля, однако известно о нём стало только сейчас. Самолёт следовал из Москвы.
Приземление прошло благополучно, сообщает РЕН ТВ.
Ранее News.ru писал, что легкомоторный самолёт врезался в многоэтажное жилое здание в американском городе Форт-Лодердейл, штат Флорида. В результате ЧП пилот воздушного судна погиб.
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Происшествия , РЕН ТВ , Сочи
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