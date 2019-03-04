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СК проверяет заявление сотрудницы полиции в Башкирии о служебном насилии 

РИА Новости + ещё 18 3 часа назад
Следственные органы Башкирии подключились к проверке по сообщению об избиении сотрудником полиции следовательницы ведомства, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по региону.
Ранее источник агентства в правоохранительных органах региона сообщал, что в Белорецком районе Башкирии сотрудница следственного отдела районного отдела МВД написала в полицию заявление о том, что ее вышестоящий коллега нанес ей травмы. МВД начало служебную проверку.
"Следственные органы по поступившим из полиции материалам проводят доследственную проверку", — сообщил РИА Новости представитель башкирского следкома.
Ранее интернет-ресурс ProUfu.ru предполагал, что травмы, полученные следовательницей, больше характерны для насильственных действий сексуального характера. Утверждалось также, что якобы 23-летняя девушка попала в районную больницу с ушибами головы, голени, позвоночника, плечевых суставов и травмой живота.
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В октябре 2018 года в республике разгорелся скандал, связанный с сотрудниками башкирского МВД. В полицию обратилась 23-летняя дознавательница, заявившая, что трое ее коллег надругались над ней в здании миграционного отдела полиции по Уфимскому району Башкирии. Вскоре трое полицейских начальников, участвовавшие в событиях, были уволены, а затем и арестованы по уголовному делу. Спустя несколько месяцев была уволена и сама дознавательница: выяснилось, что до событий, ставших поводом для уголовного дела, она распивала с коллегами спиртное на рабочем месте.
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Происшествия , Видео , СКР , МВД , РИА Новости , Башкортостан
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