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Двойное убийство в Москве: мужчина 62 раза ударил сына ножом и расписал стены кровью 

360tv.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Двойное убийство на севере Москвы ужаснуло даже полицейских. Мужчина, зарезавший сожительницу и ее сына, расписал стены кровью. Он убивал ребенка с такой ненавистью, что на теле насчитали больше 60 ранений.
Как сообщил источник «360», стены квартиры в Медведкове, где были убиты 29-летняя женщина с сыном, покрыты надписями «Я тебе породил, я тебя и убью». Шестилетнего мальчика ударили ножом 62 раза.
Преступление было совершено утром 2 марта по адресу: Ясный проезд, дом 9. Расправившись с гражданской женой, москвич предпринял попытку самоубийства. Его нашли живым рядом с телами.
Причины преступления на данный момент неизвестны. Сотрудники полиции работают на месте. В квартиру также приехали сотрудники скорой помощи, которые пытались спасти жизнь подозреваемому.
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