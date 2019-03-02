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Сын крымского писателя зверски убил жену и сына 

Рамблер + ещё 10 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
На северо-востоке столицы в квартире в Ясном проезде в субботу утром 34-летний Савва Никитин зарезал свою жену и 5-летнего сына, нанеся им многочисленные ножевые ранения, после чего попытался покончить с собой. В итоге мужчина был госпитализирован с резаными ранами рук. На теле мальчика нашли 62 раны от удара ножом. Стены квартиры были покрыты надписями «Я тебе породил, я тебя и убью».
Как сообщает «МК» отцом Саввы является писатель Александр Никитин, живущий в Ялте. Никитин — автор книг «Черноморский жемчуг», «Курортные будни», сборника стихов «Душа нараспашку». Он член Союза писателей Республики Крым, лауреат фестивалей «Пристань менестрелей», «Чеховская осень», «Крымское приключение -2016». У Никитина четверо детей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Происшествия , Криминал
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