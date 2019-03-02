Бывший министр ДНР арестован в России

Экс-глава министерства финансов и сборов непризнанной Донецкой Народной Республики Александр «Ташкент» Тимофеев задержан в Ростове-на-Дону. Мужчину уже привезли в Москву

В столице будут приводиться следственные действия, передаёт DonDay.ru со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах . О причинах ареста не сообщается.

Ранее News.ru сообщал, что Замоскворецкий суд Москвы снял арест с имущества экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева , осуждённого за взятку.

От санкций освобождены 10 земельных участков, расположенных в основном в Смоленской области, частное домовладение, автомобиль Land Rover, жилой дом, денежные средства на общую сумму более $1 млн и около 300 млн рублей, находящиеся на банковских счетах. Помимо этого, обеспечительными мерами больше не ограничены денежные средства, изъятые в ходе обысков.