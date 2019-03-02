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Умер вор в законе Джемал Микеладзе 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: «Прайм Крайм»
Вор в законе Джемал Микеладзе (Джемо Тбилисский) скончался в возрасте 43 лет в Италии. Об этом сообщает агентство «Прайм Крайм».
Как сообщает «Коммерсант», возможной причиной смерти криминального авторитета стали осложнения, связанные с употреблением наркотиков. Отмечается, что ранее в январе умер брат Джемала Мамука.
Джемал Микеладзе — младший из титулованных сыновей известного вора в законе Джемала Микеладзе-старшего (Арсена). Пик воровской активности Джемо пришелся на 2011-2012 годы, когда он участвовал в «конфликте воровских кланов». Долгое время вместе с братом занимал сторону оппонентов бывшего лидера преступного мира России, вора в законе Аслана Усояна (Дед Хасан). По некоторым данным, мог быть причастен к смертельному покушению на Усояна.
В 2013 году Джемал Микеладзе был обвинен в незаконном хранении оружия, за что получил три года общего режима. В конце 2016 года его экстрадировали в Италию по запросу местных властей из-за подозрений в причастности к оргпреступности.
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Происшествия , Аслан Усоян , Италия
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