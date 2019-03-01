Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд оставил под арестом француза из Baring Vostok 

News.ru 2 часа назад
Фото: Сергей Ведяшкин /АГН «Москва»
Мосгорсуд признал законным заключение под стражу директора финансового департамента фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля, который обвиняется в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.
«Постановление Басманного районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ф. Дельпаля оставлено без изменения», — сообщили в пресс-службе суда.
Гражданин Франции арестован до 13 апреля. Ему, а также директору по инвестициям фонда Ивану Зюзину, его основателю Майклу Калви, бывшему председателю правления банка «Восточный» Максиму Владимирову и председателю совета директоров Вятка Банка Алексею Кордичеву вменяется хищение более 2,5 млрд рублей «Восточного» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подозреваемым грозит до 10 лет колонии, если их вина будет доказана.
Как следует из материалов дела, все фигуранты были задержаны в ночь на 15 февраля. Им инкриминируют мошенничество на сумму 2,5 млрд рублей. Некоторые из подозреваемых уже успели ознакомиться с собранными следствием документами. По данным источников News.ru, вину они не признают. Вместе с тем Алексей Кордичев дал показания — предположительно, против соучастников.
News.ru: последние новости
Умер криминальный авторитет Джемал Микеладзе Пожар в горящем селе локализован Бастрыкин заступился за избитого экс-замминистра
Комментарии
Происшествия , Криминал , Филипп Дельпаль , Максим Владимиров , Майкл Калви , Мосгорсуд
Читайте также
Видео
На Украине нашелся кандидат на «Евровидение»
В мире Украина
«Месть за СИЗО»: Волочкова ударила бывшего водителя
Шоу-бизнес Статьи
Еще один шок: Порошенко отшлепал девушку по лицу
Украина В мире
Пожалел 300 тысяч? Петросян выставил счет Степаненко
Шоу-бизнес Статьи
Медведев разозлил Лукашенко
Политика В мире
Доренко «покаялся» перед обиженным Михалковым
Общество
Крым отреагировал на ультиматумы Зеленского
Политика Украина
Верка Сердючка не захотела выступать за Украину
Шоу-бизнес
«Колька напился»: странные танцы Баскова попали на видео
Шоу-бизнес
Готовую замену «Союзу» показали изнутри
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение