Суд оставил под арестом француза из Baring Vostok

Мосгорсуд признал законным заключение под стражу директора финансового департамента фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля , который обвиняется в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.

«Постановление Басманного районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ф. Дельпаля оставлено без изменения», — сообщили в пресс-службе суда.

Гражданин Франции арестован до 13 апреля. Ему, а также директору по инвестициям фонда Ивану Зюзину, его основателю Майклу Калви , бывшему председателю правления банка «Восточный» Максиму Владимирову и председателю совета директоров Вятка Банка Алексею Кордичеву вменяется хищение более 2,5 млрд рублей «Восточного» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подозреваемым грозит до 10 лет колонии, если их вина будет доказана.

Как следует из материалов дела, все фигуранты были задержаны в ночь на 15 февраля. Им инкриминируют мошенничество на сумму 2,5 млрд рублей. Некоторые из подозреваемых уже успели ознакомиться с собранными следствием документами. По данным источников News.ru, вину они не признают. Вместе с тем Алексей Кордичев дал показания — предположительно, против соучастников.