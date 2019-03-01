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В Киеве избили корреспондента телеканала ZIK 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: РИА Новости
Корреспондента украинского телеканала ZIK избили при подготовке сюжета в помещении Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны в Киеве, сообщил в пятницу Национальный союз журналистов Украины.
"Журналиста программы "Дорогами войны", которая выходит на телеканале ZIK, Даниила Яковлева избили во время подготовки сюжета для программы. Напали на работника СМИ 26 февраля в помещении Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны на улице Госпитальной, 16 в Киеве. Неизвестный мужчина, пытаясь вытолкнуть съемочную группу за дверь, бил Данила ногами и пытался вырвать и сломать микрофон", — говорится в сообщении на сайте союза журналистов.
По данным союза журналистов, корреспондент приехал в комиссию вместе с участником будущей передачи — раненным в Донбассе силовиком. Однако съемочная группа не смогла зайти в помещение, двери были закрыты, а на просьбу журналиста никто не реагировал. Когда вышла группа курсантов, корреспондент попытался зайти внутрь.
"На меня сразу набросилась какая-то женщина с требованием покинуть здание. Тогда пришел какой-то неизвестный мужчина, который также стал нас выгонять. Несмотря на объяснения и удостоверения журналистов, он настаивал на своем… Пока шли объяснения и споры, появился еще один мужчина, который от слов перешел к драке", — приводит союз журналистов слова Яковлева.
По словам журналиста, мужчина на него набросился — "начал бить ногой, вырывать микрофон и пытаться сломать его".
На место вызвали полицию, журналист написал заявление.
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Происшествия , В мире , Украина , Министерство обороны
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